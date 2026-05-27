記事ポイント『仮面ライダークウガ』の敵怪人グロンギが使用するベルト「ゲドルード」がCSMシリーズで初の立体化5種の集団バックルが付属し、総勢11名・約160種の音声とグロンギ語を新規収録プレミアムバンダイにて34,100円（税込）で2026年8月16日まで予約受付中 『仮面ライダークウガ』に登場する悪の怪人組織グロンギが使用するベルトが、ついに大人向け変身ベルトブランド「CSM」シリーズで商品化されます。ヒーロー側の