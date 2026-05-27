記事ポイント2026年4月施行の自転車「青切符」制度を背景に、NCD株式会社が自治体と連携した安全点検キャンペーンを実施有資格の自転車安全整備士による簡易点検を駅周辺・公共駐輪場で展開、昨年度は実施回数が過去最高を更新板橋区の2か所（小竹向原駅南・高島平駅第1）で直近の実施が完了 2026年4月、自転車の交通反則通告制度（通称「青切符」）が施行され、自転車の安全利用に対する社会的な関心が高まっています。全国