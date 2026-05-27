２５日、青島クルーズ母港に停泊するクルーズ船「愛達・地中海（アドラ・メディテラニア）」号。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島5月27日】中国山東省青島市の旅行業界は、本格的な夏の観光シーズンを前に、クルーズ船で来訪する観光客向けに新たに12本のコースを発表した。各コースは顧客の年齢層やニーズを考慮して選定。都市景観や史跡、青島ならではのレジャーなどをテーマに、クルーズ客が青島と