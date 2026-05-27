記事ポイント六甲高山植物園のシンボル「コマクサ」が2026年5月現在、見頃を迎えています高山帯にしか自生しない希少な高山植物の女王を、神戸の六甲山で観賞できますクリンソウの大群落も同時に見頃を迎え、7月12日まで特別イベントも開催中です 「日本の高山植物の女王」と称されるコマクサが、神戸・六甲山の六甲高山植物園で見頃を迎えています。神秘的な瑠璃色の葉とピンク色の花の調和が美しく、通常は高山帯まで足を運