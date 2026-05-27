女優の倉科カナが２５日付で自身のインスタグラムを更新。エレガントなドレス姿が話題を呼んでいる。「思い出の写真と共に」と２４日、東京競馬場でのＪＲＡ第８７回オークスでプレゼンターを務めた時の写真をアップ。「オークスは“特別な舞台”という印象があったんだけど、、実際にその空気を体感すると、騎手の皆さん、一頭一頭、一頭一頭に関わる全ての皆様がこの日のために積み重ねてきたものを感じて、胸がすごく熱くな