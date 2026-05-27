天皇皇后両陛下が主催する宮中晩さん会が開かれ、秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席されました。午後7時ごろ、陛下と着物姿の皇后さまは、国賓として来日しているフィリピンのマルコス大統領夫妻を宮殿で迎えられました。晩さん会は皇族方や両国の閣僚らおよそ90人が出席し、催されました。「フィリピン共和国の繁栄と貴国国民の幸せを願い、杯を挙げたく思います」初めての晩さん会出席となった19歳の悠仁さまは、ジンジャー