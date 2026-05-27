中国軍・南部戦区の報道官は、中国とベトナムなどが領有権をめぐって対立する南シナ海の西沙諸島にオランダ軍の艦船が「不法に侵入した」と発表しました。「圧力をかけ退去させた」としています。中国軍・南部戦区の報道官は27日、オランダ海軍のフリゲート艦が「西沙諸島に不法に侵入し、艦載ヘリコプターを何度も離陸させ、中国の領空に侵入した」とする談話を発表しました。「警告的な電子妨害など必要な措置をとり、圧力をかけ