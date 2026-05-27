レアル・マドリードに所属するウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが、同僚であるフランス代表MFオーレリアン・チュアメニとの衝突について言及した。2018年夏にレアルのトップチームに加わって以降、推進力溢れるダイナミックなプレイや豊富な運動量を武器にチームの心臓として活躍してきたバルベルデ。今季は複数ポジションでプレイしながら最終的に公式戦49試合で9ゴール13アシストを記録した。今季限りで主将であるスペイ