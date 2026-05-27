25-26シーズンのプレミアリーグ最終節でエヴァートンを下し、トップリーグ残留を決めたトッテナム。一時は降格濃厚とされていたが、ロベルト・デ・ゼルビ監督の就任で何とか盛り返し、面子を保つことに成功した。ただ、プレミアで2季連続で17位フィニッシュ。BIG6の一員としては何としても改善しなければならない成績だ。そこで重要となるのが、今夏の補強だが、『INDEPENDENT』によると、デ・ゼルビ監督の古巣であるブライトンか