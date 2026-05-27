プレミアリーグのマンチェスター・シティがMFの獲得を検討している。『BBC』によると、ターゲットは同リーグのノッティンガム・フォレストに所属するエリオット・アンダーソン。23歳のイングランド代表MFで、今季のフォレストでは公式戦50試合に出場して4ゴール5アシストを記録している。ベルナルド・シウバが退団するシティは新たなMFを探しており、今夏のメインターゲットとしてアンダーソンに注目している。アンダーソン本人は