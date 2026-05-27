マンチェスター・ユナイテッドが、パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶の獲得に関心を示しているようだ。英『The Hard Tackle』が報じている。現在23歳の鈴木は、今季セリエAのパルマで安定したパフォーマンスを披露。高いシュートストップ能力に加え、足元の技術やビルドアップ性能にも定評があり、欧州内で評価を高める。北中米ワールドカップを戦う日本代表にも選出され、大舞台での活躍にも期待がかかるGKだ。同メディアによれ