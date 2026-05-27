16-17シーズンから続いたペップ・グアルディオラ政権が終わりを迎えたマンチェスター・シティ。コロ・トゥーレらコーチ陣の退団も発表され、来季から新体制でタイトル獲得を目指す。後任として報じられているのは、元チェルシーのエンツォ・マレスカ。シティではアカデミーの監督、トップチームではアシスタントコーチを務めており、ペップのもとで働いた経験がある。シティは3年契約を提示し、合意に近づいているようだ。『Daily