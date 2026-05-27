プレミアリーグを制し、さらにチャンピオンズリーグ決勝進出も果たしたアーセナル。ミケル・アルテタ監督体制でついに悲願を達成した一方、早くも来季へ向けた“次の課題”が議論されている。『ESPN』記者のマーク・オグデン氏とガブリエレ・マルコッティ氏は、スポーツディレクター目線で今夏の補強や整理対象を分析。最大の論点として挙げられたのが、MFマルティン・ウーデゴーの去就だ。ここ2シーズンは怪我の影響で、本来の輝