プレミアリーグ25-26シーズンも終わりを迎えた。昨季王者のリヴァプールは低迷し、チェルシーはさらに低迷し、マンチェスター・ユナイテッドは復活。そしてついにアーセナルがチャンピオンとなるなど、動きのあるシーズンだったといえる。『talkSPORT』では、対談形式でジェフ・ステリング氏とアリー・マッコイスト氏が今季のプレミアリーグを振り返っているが、今シーズンの移籍選手たちにも話が及んでいる。今季、最高の契約だっ