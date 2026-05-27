５月２８日、気象庁が発表する気象に関する注意報・警報の体系が大きく変わります。自治体の避難情報と気象庁の注意報・警報を結び付け、住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくするための情報整理とされています。 【写真を見る】【新たな防災気象情報】２８日運用開始！大雨、氾濫、土砂災害、高潮の注意報・警報が「レベル化」しかし暴風や大雪は対象外に…変更にならない注意報・警報の方が多く事前把握を 気象庁の