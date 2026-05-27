日本プロ野球選手会と日本野球機構（ＮＰＢ）が２７日、都内で事務折衝を行い、フリーエージェント（ＦＡ）移籍に伴う「人的補償」を撤廃する方向性を確認した。選手会の加藤諭事務局次長は「廃止する方向ということは聞きました。次回までに具体案をこちら側に提出してもらう形になっています」と説明。７月の次回事務折衝で代替案が提示される見通しとなった。４月から選手会が要望してきたサイン伝達機器「ピッチコム」の来