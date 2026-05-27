日本テレビの林田美学アナウンサー（２６）が２６日、自身のインスタグラムを更新。Ｂリーグチャンピオンシップを制した長崎ヴェルカのシャンパンファイトを取材した様子を投稿した。「試合後にシャンパンファイトの取材をさせていただき、人生で初めて頭からお酒を浴びました。会場のあの熱気、選手の皆さんの最高の笑顔が忘れられません。本当に本当におめでとうございます」とつづり、シャンパンファイト中のインタビューの