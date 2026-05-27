歌手の藤井フミヤが２７日、自身のオフィシャルサイトを更新し、２８日開催予定だった宮城公演のライブを体調不良のため、延期することを発表した。サイトでは、「【重要】４７都道府県ツアーＦＵＴＡＴＡＢＩ宮城公演延期のお知らせ」のタイトルで更新し、「本日、藤井フミヤ本人より体調不良の申し出があり、明日５月２８日（木）に開催を予定しておりました『藤井フミヤ４７都道府県コンサートツアー２０２５―２