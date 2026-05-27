フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）に出演。18歳の長女への暴行容疑で逮捕され、その後釈放された巨人阿部慎之助前監督についてコメントした。阿部前監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。