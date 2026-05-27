元ＮＨＫで熱烈な阪神ファンで知られるフリーアナウンサー・有働由美子が２５日付で自身のＳＮＳを更新。２４日に行われた阪神対巨人の試合を観戦したことを明かした。「今シーズンめっちゃチケット取れないっやっと東京ドームレフト側４階席の１番後ろ列に立石くんの活躍見られて感涙斜め後ろの巨人ファンさんともなぜかハイタッチして楽しい観戦でした」と投稿。虎党の有働は阪神のユニホームを着て観戦する姿を公開。