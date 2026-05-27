歌手小林幸子（72）が27日、都内で「マイナビショードラアワード2026」受賞式のプレゼンターを務めた。サプライズで会場後方からブルーのドレスで登場すると、大きな歓声の中でバックに流れる「千本桜」を歌いながらステージへ。「本当は歌うはずじゃなかったんですけどね」と笑った。昨年はショートドラマ「湯けむりインフルエンサー」に出演。「ファンの年齢層が高いのですが『湯けむり−』で子供が増えました」。次回作も「湯け