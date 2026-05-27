【新華社ウルムチ5月27日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にあるコルガス鉄道通関地で26日午後、特殊設備や食品類などを積んだ欧州方面行きの国際貨物列車「中欧班列」がロシア・モスクワへ向け出発した。これにより、同通関地を経由した今年の中欧班列と中央アジア方面行きの「中亜班列」の運行本数は、2025年より3日早く4千本を突破した。同通関地では現在、中欧・中亜班列が1日平均27本以上運行されており、入境