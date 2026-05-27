１５日、ベトナム・ホーチミン市で開催された第２５回「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト・ベトナム南部地区決勝で、「世界は一つの家族」をテーマにスピーチを行う出場者。（ホーチミン＝新華社記者／劉潁）【新華社北京5月27日】中国の対外中国語教育機関、孔子学院などが実施する「漢語橋」中国語コンテストがこのほど、スリランカやベトナム、フィリピン、ルワンダ、スーダンなどで開催され、中国語が交流と友好の懸け橋