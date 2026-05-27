夏に向けて小物も軽やかにアップデートしたい。そんな気分にぴったりなのが、フェンディから登場した新作スモールレザーグッズです。鮮やかなカラーと上質なレザーの組み合わせが美しい「FF ダイヤモンド」シリーズは、手に取るたび気分まで明るくしてくれる存在♡毎日使うアイテムだからこそ、とっておきのラグジュアリーを選びたくなります。 夏らしさを映す爽やかな新色