政府のインテリジェンス機能の強化に向け、「国家情報会議」を創設する法律が参議院本会議で成立しました。「国家情報会議」は、総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔の役割を担い、事務局として「国家情報局」が新設されます。また、個人情報やプライバシーの保護に十分な配慮をおこなうことなどが付帯決議として盛り込まれました。