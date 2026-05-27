兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で指名手配されている大山賢二容疑者（42）。警察がきょう、新たな画像を公開しました。大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれており、母の澄恵さん（74）の死亡にも関与したとみられています。新たな画像は緑色の服装で、今月20日、現場から南に2キロほど離れた場所で撮影されたものだということです。【情報提供】兵庫県警 たつの