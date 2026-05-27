サッカーW杯カタール大会でプレーするデンマークのGKシュマイケル（中央）＝2022年11月（共同）サッカーのデンマーク代表で活躍したGKキャスパー・シュマイケル（39）が現役引退を表明した。27日にAP通信が報じた。父のピーターも名GKだった。2016年にレスターの一員としてイングランド・プレミアリーグ初制覇を果たした。今季のスコットランド・プレミアリーグ、セルティックでは肩の負傷で2月末から戦列を離れていた。デンマ