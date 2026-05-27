ネット通販サイト「アマゾン」に医療機器を出品した会社など２社が、アマゾンジャパンを相手取り、偽造品対策の不備で売り上げが減ったとして計約２億８０００万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が２７日、東京高裁であった。三木素子裁判長は、１審判決と同様に賠償責任を認め、うち１社に約２００万円を支払うようアマゾンに命じた。賠償額は１審の３５００万円から減額した。原告は、医療機器を製造する「トライアンド