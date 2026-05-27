「関西学生野球、同大４−３立命大」（２７日、わかさスタジアム京都）１４０球の熱投も最後は１球に泣いた。今秋ドラフト候補の立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が先発。延長戦のマウンドにも立ったが、十一回２死、影山智紀内野手（３年・桐蔭学園）に直球を捉えられ、右翼へのサヨナラ本塁打を被弾した。１０回２／３を９安打４失点（自責３）。有馬は試合後、「自分の責任」と淡々と話したが、片山正之監督は「