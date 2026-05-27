◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手が適時打を放った。「７番・右翼」で今季７試合目のスタメン出場。３―１の１死一、三塁でフルカウントから２番手・上茶谷のフォークを捉える右前適時打でさらに１点を加えた。「いい流れに乗ることができました。追い込まれながらも食らいついて、次に繋ぐことができてよかったです」と振り返った。平均年齢３２歳のスタ