◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が決勝の２点適時打をマークした。「６番・中堅」で出場。０―１の３回１死満塁から大城の押し出し四球で試合を振り出しに戻すと、なお満塁で助っ人が打席に立った。２ボールからアルメンタの１５３キロ外角速球に反応すると、打球は左翼フェンス直撃。今季最多タイの１イニング５得点にも大きく貢献する形とな