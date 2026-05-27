２６日、マルティネスアチャ外相（左）と握手を交わす王毅氏。（ニューヨーク＝新華社記者／李睿）【新華社ニューヨーク5月27日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は26日、国連安全保障理事会のハイレベル会合出席のため訪れた米ニューヨークで、パナマのマルティネスアチャ外相と会談した。