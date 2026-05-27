高市首相が公約に掲げた「給付付き税額控除」について、超党派の会議で制度の「イメージ案」が示されました。支援の対象は「現役世代で所得の少ない働き手」とし、「給付」に一本化する方向です。「給付付き税額控除」は、減税と給付を組み合わせて中低所得者を支援する恒久的な仕組みです。高市首相は2月の衆院選で、飲食料品の消費税率を2年間ゼロにしたのち、この制度を導入することを公約に掲げました。現在は超党派の「社会保