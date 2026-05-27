フェイエノールトが投稿した日本代表FW上田綺世の私服ショットが再びファンの反響を呼んでいる。クラブは25日に公式X(@Feyenoord)を更新し、「2025-2026 エールディビジ得点王 上田綺世」と改めて報告。サングラスや黒のレザージャケットなどを身に着けた上田がトロフィーを持つ写真も掲載し、話題となっていた。そして翌26日に「Ueda. Ayase Ueda.」と記し、別バージョンの写真を3枚アップ。「うおおおおおーー!カッコいい