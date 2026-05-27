セルティックのデンマーク代表GKカスパー・シュマイケル(39)が現役引退を表明した。イギリス『スカイ・スポーツ』が伝えている。シュマイケルは肩の負傷で3月から離脱が続き、復帰まで1年を要する見込みとなっていた。この怪我が決断の大きな理由となったようだ。母国デンマークのテレビ局『TV2』に対して「6月にセルティックとの契約が満了するのに伴い、現役サッカー選手としてのキャリアを終える」と明かし、こう続けてい