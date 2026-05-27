「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）昨オフ阪神から加入した日本ハム・島本が七回に甲子園での移籍後初登板を果たした。先頭の中野に内野安打を打たれたが、続く森下を二ゴロ併殺に仕留め、１回を無失点に抑えた。昨季までの本拠地で敵として登板。「緊張するだろうなと思ってマウンドに上がったんですけど、してましたね。先頭にヒットを打たれた時にすごい歓声だったので、これがビジターの人が感じているアレな