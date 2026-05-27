おうちにストックしておくと便利な大容量のおやつ。そこで注目したのが、少しでもお得に購入できそうな、「コスパの良いおやつ」です。まとめ買いしておけば、お腹が空いた時に「あれがある！」と役立ってくれるはず。今回は【業務スーパー】で買える、お得感のあるおやつをご紹介します。 揚げたてアツアツで食べたくなる！ こちらは、400g入りの大容量が嬉しい「カリカリチーズスティック」。冷凍で