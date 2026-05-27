記事ポイントプラネタリウム・ドームシアター専用の映像ストックサービス「Stock Dome Pro」が2026年秋にサービス開始予定ドームマスター形式（4K／2K、mp4等）の素材を毎月追加し、ダウンロード済みコンテンツは契約終了後も継続利用可能生成AI技術を活用した制作アプローチにより、スピードと多様なバリエーションを兼ねた映像素材を継続提供 プラネタリウムやドームシアターの現場では、すぐに活用できる映像素材の不足と