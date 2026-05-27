記事ポイントスペイン発プレミアムビール「イネディット」と名入れタンブラーのセットが6,980円（送料無料）で登場世界的レストラン「エル・ブジ」のシェフチームが開発した2種のビールからセレクト可能父の日早割クーポンで10%OFFになるキャンペーンを現在実施中 名入れギフト専門店「Okulu」が、スペイン発のプレミアムビール「イネディット」とシービージャパンの名入れ対応タンブラーを組み合わせた新商品『至福の一杯ギ