【パリ＝平地一紀】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の初戦で日本と対戦するオランダの代表２６人が２７日、発表され、遠藤航とリバプール（イングランド）で同僚のＤＦファンダイクらが、名を連ねた。他には、ＦＷガクポ（リバプール）、ＭＦデヨング（バルセロナ）ら主力が順当に選出。負傷により、３月の代表戦には出なかったＦＷクライファート（ボーンマス）も入った。１次リーグＦ組の日本とオランダ