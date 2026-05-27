シュトゥットガルトは27日、ドイツ代表GKアレクサンダー・ニューベルのレンタル期間が終了したことを発表。保有元のバイエルンに復帰することを発表した。現在29歳のニューベルは、パーダーボルンの下部組織でシャルケを経て、2020年にバイエルンに加入した。しかし、ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーを崩すことはできず、2021年夏にモナコへの2年間のレンタル移籍を経験。2023年夏から今シーズン終了まではシュトゥットガルト