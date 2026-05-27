「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が気迫の１１７球の熱投で２勝目。信頼の７イニングを抑えきった。三回に１点を先制されるも、直後に自らの適時打も飛び出すなど５点を奪って逆転に成功。その後はソフトバンク打線を丁寧に打ち取り、打たれた７安打に長打はなし。７回７安打１失点と先発としての役割を全うした。戸郷は６回の時点で１０５球を計測。だが、直後の打席にも立ち、七回も