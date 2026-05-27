「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）巨人の橋上秀樹監督代行が初勝利。試合後には起用したベテラン選手らに最敬礼した。この日は丸が「今日はわりかしおじさんが出ているな」と笑って振り返ったように、ベテランがスタメンに名を連ねた。２年ぶりに３番に入った坂本に、丸、松本剛らが入り、先発野手８人のうち３０代は６人いた。ベテランたちの集中力があり、三回には打者１１人の猛攻で５得点。試合をひっ