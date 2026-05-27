「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）日本ハムが交流戦開幕２連勝を飾った。１点を追う五回に加藤貴と水野の連続適時打で逆転し、なお２死一、三塁の場面で一走の水野がスタート。阪神の捕手坂本が二塁ではなく三塁に投げた送球が打者のエドポロに当たってそれ、適時失策となって三走の加藤貴が３点目のホームを踏んだ。試合後、新庄剛志監督は「あれはダブルスチール。（三走が）ピッチャーの時こそ間違いなく成