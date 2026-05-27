ボートレース徳山の「西部記者クラブ杯争奪戦」が２７日に開幕した。白神優（３５＝岡山）は初日前半２Ｒをイン逃げ、後半７Ｒをカドまくりで連勝発進。相棒６８号機は初下ろし節で海野康志郎が仕上げて優出２着、前節の大橋栄里佳も優出２着と絶好調だ。「ノーハンマー。反応がいいかな。初動から早くて、一瞬の足がいい。舟の向きもいい」と出足中心に軽快な動きを見せている。４月桐生７０周年でＧ?初優出（４着）。「優