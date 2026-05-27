アメリカの大手航空会社・アメリカン航空が2027年第1四半期から保有機のうち500機以上にStarlinkのアンテナを装備し、機内で高速通信サービスを提供する方針を明らかにしました。American Airlines to install Starlink, the fastest Wi-Fi in the sky - American Airlines Newsroomhttps://news.aa.com/news/news-details/2026/American-to-install-Starlink-the-fastest-Wi-Fi-in-the-sky-MKG-OB-05/default.aspxAmerican Airlin