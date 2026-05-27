SCANDAL（撮影＝takeshi yao） SCANDALが27日、東急歌舞伎町タワー前 歌舞伎町シネシティ広場・特設会場でフリーライブを開催した。本イベントには約2500人の観客が集まった。【動画】1週間限定でアーカイブ公開SCANDAL、歌舞伎町シネシティ広場で行われたフリーライブ2023年8月21日になんばHatchにて開催された結成17周年記念イベントで「同一メンバーによる最長活動ロックバンド（女性）」としてギネス世界記録に