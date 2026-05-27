ゴンチャから、この春摘んだばかりの「一番摘み抹茶」を使用した期間限定ドリンクが2026年6月4日（木）より登場します♡静岡の老舗「丸七製茶」の厳選された新茶を100％使用し、香り高くまろやかな味わいに。定番の抹茶ミルクティーに加え、あずき＆きなこを合わせた贅沢なジェラッティーも新登場。この季節だけの特別なお茶時間を楽しめます♪ 新茶の旨み広がる抹茶ミルクティー 「一番摘み抹茶ミ