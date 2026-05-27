大阪地検特捜部が捜査した業務上横領無罪事件で違法な取り調べをしたとして特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定が出された田渕大輔検事（54）側が、無罪を主張する方針であることが27日、関係者への取材で分かった。