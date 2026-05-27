現役アナウンサーが、“婚約中”のテレビ局員から「結婚願望は2％」という意欲のない参加理由を告げられて不信感をあらわにし、男性側が同棲部屋を途中退出する修羅場となる場面があった。【映像】イケメンテレビ局員が退出の衝撃展開5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”3